فتح باب التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن موعد انطلاق النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والبرنامج الزمني الخاص بالاستعداد لها، حيث ستكون تلك البطولة هي البوابة الرئيسية التي ستدشن عودة النشاط الدولي لرياضة الجوجيتسو في العالم في ظل توقعات بمشاركة كبيرة من عشرات الدول من مختلف قارات العالم.

وأكد الاتحاد أن البطولة ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر/ تشرين الأثاني المقبل، وأنه تم فتح باب التسجيل بالفعل للمشاركة فيها لفئتي المحترفين والأساتذة من جميع أنحاء العالم، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد وهو https://uaejjf.com/.

ويأتي قرار اتحاد الإمارات للجوجيتسو حول إقامة البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مواكباً لتطلعات مجتمع الجوجيتسو العالمي من لاعبين وأجهزة فنية وتدريبية من مختلف دول العالم، كما يمثل استجابة لرغباتهم واندفاعهم نحو المشاركة في بطولة باتت تعد الأبرز على الساحة العالمية، وتلقى الاتحاد خلال الفترة الماضية، عدداً هائلاً من الاستفسارات من مختلف دول العالم بخصوص المواعيد الجديدة للبطولة ما يعكس مكانة البطولة في نفوس اللاعبين وإيمانهم بأنها تشكل المنصة الأمثل للانطلاق نحو مزيد من التألق والنجومية، وإلهام جيل جديد من مواهب الجوجيتسو.

وستستضيف المنافسات صالة جوجيتسو آرينا، بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ويتم تخصيص نزالات يوم 18 نوفمبر لفئة الأساتذة، فيما سيتم تخصيص أيام 19 و20 و21 نوفمبر لفئة المحترفين، ويأتي تأكيد اتحاد الإمارات للجوجيتسو لموعد البطولة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها على مدى الفترة الماضية، حيث كان صاحب الريادة محلياً، وعالمياً، في استئناف النشاط وإقامة المعسكرات المغلقة والبطولات التنشيطية والرسمية وسط إجراءات احترازية عالية وفق بروتوكول صحي صارم ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، والمدربين، والحكام، والمنظمين.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «ثقتنا كبيرة بقدرتنا على استقبال نجوم العالم في شهر نوفمبر، في فعالية عالمية تلبي تطلعاتهم التي لطالما اعتادوا عليها في أبوظبي، وإذ كنا على موعدٍ معهم في شهر إبريل/ نيسان الماضي، واضطررنا لتأجيل موعد البطولة، قررنا في اجتماع مجلس الإدارة الأخير العودة لتنظيم البطولة في شهر نوفمبر المقبل، خاصة أننا سنوظف كل الدروس والخبرات التي اكتسبناها خلال المرحلة الماضية في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية وسط إجراءات صحية دقيقة، تضمن صحة جميع اللاعبين والمشاركين، سواء في المعسكرات المغلقة أو في البطولات التي نظمناها للاعبي الجوجيتسو في الدولة».

من جانبه، قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يأتي إعلان اتحاد الجوجيتسو (اليوم) ليعيد الأمل للاعبي الجوجيتسو حول العالم بالعودة لبساط النزالات التي اضطروا للابتعاد عنها خلال المرحلة الماضية. إلى جانب ذلك، يؤكد قرارنا في مجلس إدارة الاتحاد باستئناف البطولة على حرصنا الكبير على توفير منصةٍ جامعةٍ لأبطال العالم، يبرهنون من خلالها على القيم العالية التي غرستها فيهم رياضة الجوجيتسو وعلى رأسها قيم الإصرار ومواجهة التحديات. وبعد ما شهدناه من نجاحات كبيرة للاتحاد في تنظيم المعسكرات والبطولات المغلقة، إلى جانب استئناف أجندة الفعاليات المحلية المتمثّلة بالجولة الختامية لكأس نائب رئيس الدولة، نثق بقدرتنا على استقبال نجوم العالم على أرض عاصمتنا الحبيبة، عاصمة الجوجيتسو العالمية، أبوظبي».