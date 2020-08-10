فوز الإيطالي فوجيا في فئة «موتو 3» بجائزة تشيكيا الكبرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا) بالمركز الأول لفئة «موتو 3»، ضمن جائزة تشيكيا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية، الأحد.

وانتزع فوجيا المركز الأول للسباق في اللفة السادسة من أصل 18، واجتاز خط النهاية متقدماً على الإسباني البير اريناس (كاي تي إم) والياباني اي اوغورا (هوندا).

وبهذه النتيجة وسع اريناس صدارته للترتيب العام بفارق 18 نقطة عن اوغورا. أما الياباني الآخر تاتسوكي سوزوكي (هوندا) الفائز بالجولة الماضية والمنطلق من المركز الأول ثلاث مرات هذا الموسم، فسقط خلال السباق وتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

ويخوض الدراجون السباقيْـن المقبلين، على حلبة واحدة هي ريد بول رينج في سبيرلبرج النمساوية في 16 و23 أغسطس.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1 ـ الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا)

2 ـ الإسباني ألبرت اريناس (كاي تي ام)

3 ـ الياباني أو اوغورا (هوندا)

4 ـ الإيطالي نيكولو انطونيلي (هوندا)

5- البريطاني جون ماكفي (هوندا)

ترتيب بطولة العالم:

1 ـ الإسباني ألبرت اريناس

2 ـ الياباني اي اوغورا

3 ـ البريطاني جون ماكفي

4 ـ الياباني تاتسوكي سوزوكي

5 ـ الإسباني راؤول فرنانديز