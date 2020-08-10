شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف الخليج 365: الأهلى يغرى هيدرسيفيلد بـ500 ألف يورو لخطف رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 "، أن مسئولو النادى الأهلى يكثفون محاولاتهم فى الساعات الجارية، لشراء رمضان صبحى نجم هجوم هيدرسيفيلد الإنجليزى بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر فى 30 يونيو الماضى.

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على الخليج 365، أن جهاز الكرة بالأهلى أكد أن العرض الرسمى الأحمر لشراء رمضان وصلت قيمته تصل لـ ٢ مليون و٥٠٠ األف يورو, بينما تضمن العقد إمكانية دفع الأهلى ٥٠٠ ألف يورو إضافية على طريقه "البونص" حال حدوث عدد من الأمور أبرزها فوز الأهلى بالنسخة الجارية من بطولة دورى ابطال افريقيا.

أضاف شبانه فى لايف مع شبانه على صفحات الخليج 365 أن العروض الأخرى التى وصلت لهيدرسيفيلد لشراء رمضان لم تتجاوز العرض الأحمر والتى يعد أبرزها من اولمبباكوس اليونانى وفيورتينا الايطالى واحد الاندية التركية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.