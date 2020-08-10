شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: المصري سيجري مسحة طبية جديدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه سيجري مسحة طبية صباح الغد بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال حلبية فى تصريحات تليفزيونية : "سنجري المسحة صباح الغد وإذا كان هناك 12 لاعب إيجابي سيتم تأجيل لقاء حرس الحدود بناء على الاتفاق مع عمرو الجنايني".

وأضاف: "ليس لدينا حراس مرمي بعد إصاباتهم بالكورونا، واتحاد الكرة طلب إجراء مسحة طبية للاعبي المصري غدًا".

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