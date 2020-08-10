أخبار النادى الأهلي اليوم الأحد 9 / 8 /2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلي اليوم الأحد الموافق 9 / 8 / 2020 شهدت العديد من الأخبار أهمها فوز الفريق على انبي في الوري ونرصد في التقرير التالي أهم أخبار الاهلي اليوم:
الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي
حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
تأكد غياب ايمن اشرف مدافع النادي الأهلي عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل في الدوري بداعي الايقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مواجهة انبي المقامة حاليا علي ستاد القاهرة في بطولة الدوري العام، وعاد الأهلى اليوم للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، في مواجهة انبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
هيدرسفيلد يشترط إضافة بند إعادة بيع لإتمام صفقة انتقال رمضان صبحى للأهلي
اقترب مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير من التوصل لصيغه اتفاق مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزي بخصوص صفقة شراء رمضان صبحى بداية من الموسم المقبل، ويراقب مسئولو القلعة الحمراء العروض التى وصلت لرمضان صبحي بعدما نما إلى علمهم أن أندية فى أوروبا ترغب فى شراء اللاعب لكن عرضها المالى ليس كبيراً.
حرص الفنان أمير كرارة على حضور مباراة الأهلي وأنبي المقامة حالياً بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز والتي إنتهى الشوط الأول فيها بالتعادل السلبي في اللقاء الأول للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وتشهد المباراة يضاً حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
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