أخبار النادى الأهلي اليوم الأحد 9 / 8 /2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلي اليوم الأحد الموافق 9 / 8 / 2020 شهدت العديد من الأخبار أهمها فوز الفريق على انبي في الوري ونرصد في التقرير التالي أهم أخبار الاهلي اليوم:

الأهلي "يؤمن" قمة الدوري بثنائية "الظهيرين" في إنبي

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.