شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن حالة الطوارئ في المقاصة بعد ثنائية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال حالة الطوارئ داخل الفريق استعدادا للقاء الزمالك يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 بالدوري، حيث رفض إيهاب جلال منح لاعبيه راحة من التدريبات ومن المقرر ان يخوض المقاصة مباراة ودية مساء غد الاثنين أمام فريق سيراميكا كيليوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا للزمالك بعد الفوز علي اسوان 1/2 اليوم في اول مواجهة بعد استئناف الدوري.

وأشاد ايهاب جلال بأداء لاعبي المقاصة والروح العالية والفوز علي أسوان بعد توقف الدوري الطويل وإصابة بعض لاعبي المقاصة بالكورونا.

وطلب إيهاب جلال من لاعبيه اغلاق ملف مباراة اسوان والتركيز مبكرا لمباراة الزمالك.

ويسعي ايهاب جلال خلال ودية الغد امام سيراميكا على مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء أسوان بالدوري، وذلك بهدف الحفاظ على حساسية المباريات لديهم وضمان بقاءهم في جاهزية تامة.

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وكان فريق المقاصة قد تغلب على فريق أسوان بنتيجة 2 / 1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

ورفع المقاصة رصيده إلى 17 نقطة ارتقى بهم الفريق إلى المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.