شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..محاولات أهلاوية لاخترق إنبي وفايلر يدفع بحمدي فتحي وبادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وأنبي المقامة حالياً بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي في اللقاء الأول للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وتشهد المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة..بدأت المباراة بهدوء واضح من الفريقين وإنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الشديد من جانبهما وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة وتهديداً لمرمى أنبي لكن دون ترجمة حقيقة لأهداف.

بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وضغط الأهلي بكل قوة من أجل زيارة مرمى الفريق البترولي وتعرض عمرو ناصر مهاجم أنبي للأصابة نتيجة الإصطدام بمحمد الشناوي قبل أن ينال ايمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة معه أحمد علي لاعب أنبي ، وفي الدقيقة 31 توقفت المباراة لألتقاط الأنفاس وتناول المياه قبل أن يتم إستئناف المباراة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ، حاول الأهلي الضغط على مرة إنبي ولجأ لسلاح التسديد وحاول إختراق حصون الفريق البترولاي الدفاعية لكن دون جدوى ،وفي الدقيقة 59 أجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييرين دُفعة واحدة بنزول حمدي فتحي وبادجي بدلاً من ديانج وموران محسن على التوالي.