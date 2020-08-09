الامارات | الشارقة يضم عبد العزيز الكعبي وسالم صالح

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يضم عبد العزيز الكعبي وسالم صالح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة ضم كلا من الظهير الايسر عبد العزيز الكعبي "21 عاما" قادما من نادي شباب الأهلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم والمهاجم سالم صالح "29 عاما" في صفقة انتقال حر بعقد لموسم واحد. وعبر كل من سالم صالح وعبد العزيز الكعبي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة عن سعادتهما بالانضمام إلى الشارقة. Advertisements وأكد سالم صالح سعادته بالانضمام لقعلة الملك وتواجده إلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين الأمر الذي يمثل بالنسبة له تحديا كبيرا لإعادة اكتشاف نفسه مجددا والسعي نحو استعادة مستواه المعهود. من جانبه وجه عبد العزيز الكعبي شكره لإدارة شركة كرة القدم برئاسة عبد الله العجلة والجهاز الفني على المتابعة والاهتمام لإكمال عملية التعاقد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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