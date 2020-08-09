الامارات | بالفيديو.. قناة الأهلي: رمضان صبحي أفضل من محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قناة الأهلي: رمضان صبحي أفضل من محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت قناة الأهلي المصري الجدل في الشارع الرياضي من خلال مقدم أحد برامجها الرياضية والذي قارن بين نجم ليفربول المصري، محمد صلاح، ونجم النادي الأهلي رمضان صبحي، والمعار من فريق هدرسفيلد، حيث أكد مقدم البرنامج أن رمضان صبحي أفضل من هداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكان رمضان صبحي قد عاد إلى الأهلي من تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وذلك في يناير 2019 قادماً من هدرسفيلد تاون على سبيل الإعارة، علما أنه غادر النادي القاهري في صيف 2016 صوب ستوك سيتي، ورفض النادي الإنجليزي تجديد إعارته مع وجود مفاوضات حالياً لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وقال مقدم برنامج تريند، أمير هشام: "لدينا مثال نفتخر به هو محمد صلاح، ولكن رمضان صبحي لو عمل على نفسه وامتلك نفس عقلية صلاح، فإنه يستطيع تخطي صلاح".

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وتابع: "رمضان صبحي يعد من الناحية الفنية أعلى من محمد صلاح، ولكن الأخير لديه السرعة التي يوظفها بشكل رائع، وهو أمر يفتقده رمضان صبحي".

وأثارت تصريحات مقدم البرنامج جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت أغلبها معارضة لما قاله مذيع الأهلي في برنامجه وأكدت أن المقارنة ليست عادلة بين اللاعبين.

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