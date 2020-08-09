الامارات | بلاغات الأهلي المصري كيدية.. البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغات الأهلي المصري كيدية.. البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاصل جديد بين الأهلي والزمالك في مصر عقب رفض البرلمان المصري إذن رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، العضو البرلماني ورئيس نادي الزمالك بعد البلاغات المقدمة ضده، ويبلغ عددها 13 بلاغا تقدم بها النادي الأهلي تجاه رئيس نادي الزمالك.
وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكان الأهلي المصري قد تقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته في حق مسؤولي القلعة الحمراء.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النائب إيهاب الطماوي، في تصريحات صحافية، على احترامهم وتقديرهم الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته، مُشيراً إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة لأنها ارتأت أن البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور شبه كيدية طبقًا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.
وأتم الطماوي تصريحاته مؤكدا على أن مرتضى منصور قام بتقديم 5 مستندات توضح كيدية البلاغات المقدمة ضده.
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