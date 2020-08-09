شكرا لقرائتكم خبر عن «قياسات» لـ «شيلونجو» لحسم مشاركته مع الإسماعيلي في المباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من الجهاز الطبي للفريق، اجراء قياسات بدنية لـ «شيلونجو»
وسيحسم جوميز، موعد مشاركة شيلونجو، في المباريات الرسمية، على نتيجة القياسات التي سيجريها اللاعب.
وتحفظ جوميز، على زيادة وزن شيلونجو، وعدم ظهوره بفورمة عالية مما دفعه لتحديد برنامج تأهيلي خاص له.
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