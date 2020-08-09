شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: لن نلجأ للفيفا ووزير الرياضة تدخل لحل أزمة مباراة الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن أشرف صبخي، وزير الرياضة تدخل لحل أزمة مباراة المصري غدًا أمام حرس الحدود.

وقال حلبية فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة Ten : «أشرف صبحي تدخل لحل أزمة مباراة الغد مع اللجنة الخماسية وشدد على أنه فى حالة وجود حالات إيجابية تمنعنا من خوض اللقاء سوف يتم تأجيل مواجهة حرس الحدود».

وأضاف: «لن نلجأ للاتحاد الدولي فى أزمة النادي المصري مع اتحاد الكرة، وأتمني عدم ظهور حالات إيجابية فى المسحة غدا، نحن نتمني استكمال الدوري»؟