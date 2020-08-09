شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: التحكيم منح الترجي لقب أفريقيا على حساب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب تأخر الادارات السابقة للنادي في تقدم شكوى في ملف نادي القرن الأفريقي.
وقال زادة في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«النادي عانى من عدة أزمات بالاضافة إلى الظلم التحكيمي على مدار سنوات طويلة، محلياً وقارياً».
وأضاف:«الحكم كيم لي شونج أهدى لقب دوري الأبطال للترجي التونسي على حساب الزمالك في نسخة 1994، واحتسب هدف شرعي وركلة دزائ ظالمة ضدنا».
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