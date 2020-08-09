شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: المصري سيجري مسحة طبية جديدة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه سيجري مسحة طبية صباح الغد بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال حلبية فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة Ten : «سنجري المسحة صباح الغد وإذا كان هناك 12 لاعب إيجابي سيتم تأجيل لقاء حرس الحدود بناء على الاتفاق مع عمرو الجنايني».

وأضاف: «ليس لدينا حراس مرمي بعد إصابتهم بالكورونا، واتحاد الكرة طلب إجراء مسحة طبية للاعبي المصري غدًا».