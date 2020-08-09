شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الزمالك: 3 خطوات تفصلنا عن التقدم بشكوى نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة يبحث جميع الحيثيات في ملف نادي القرن الأفريقي.
وأضاف خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «نسنتعين بمحاميين أجانب من أجل سد جميع ثغرات القضية، ولقربهم من المحكمة الدولية وخبراتهم الطويلة».
وأتم:«هناك 3 خطوات تتبقى من أجل تقديم ملف نادي القرن للمحكمة الرياضية ومرور الشكوى على الاتحاديين المصري والأفريقي»
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