شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الزمالك: 3 خطوات تفصلنا عن التقدم بشكوى نادي القرن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة يبحث جميع الحيثيات في ملف نادي القرن الأفريقي.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «نسنتعين بمحاميين أجانب من أجل سد جميع ثغرات القضية، ولقربهم من المحكمة الدولية وخبراتهم الطويلة».

وأتم:«هناك 3 خطوات تتبقى من أجل تقديم ملف نادي القرن للمحكمة الرياضية ومرور الشكوى على الاتحاديين المصري والأفريقي»