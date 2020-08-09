شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يلتقط الصور التذكارية مع الخطيب عقب انتهاء مباراة الأهلي وانبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر الفنان أمير كرارة مباراة الأهلي وأنبي باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب «جائحة» كورونا، وحرص كرارة، على التقاط الصور مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد سجلهما محمد هاني في الدقيقة ‏‏63، وأضاف علي معول الهدف الثاني في الدقيقة 95 من زمن المباراة.

بهذا الفوز أضاف الأهلي ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة، في أول ظهور له بعد ‏استئناف مسابقة الدوري من جديد، عقب فترة توقف تجاوزت خمسة أشهر، بسبب انتشار فيروس ‏كورونا المستجد.‏