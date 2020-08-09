شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ«الخطيب» بعد واقعة سرقة منزله بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة الأهلي وإنبي أول ظهور لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر بعد واقعة سرقة منزله بمدينة 6 أكتوبر،وحضر الخطيب المباراة بجانب وزير الشباب والرياضة، وتبادلا الحديث طوال اللقاء.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري، وفاز على إنبي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد هاني في الدقيقة ‏‏63، وأضاف علي معول الهدف الثاني في الدقيقة 95 من زمن المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع ‏الـ15.‏

بهذا الفوز أضاف الأهلي ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة، في أول ظهور له بعد ‏استئناف مسابقة الدوري من جديد، عقب فترة توقف تجاوزت خمسة أشهر، بسبب انتشار فيروس ‏كورونا المستجد.‏