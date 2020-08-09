شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غدًا دون راحة استعدادًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الإثنين دون راحة، وذلك بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على فريق إنبي بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه غدًا الإثنين، ضمن استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري، حيث قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مواصلة التدريبات دون راحة من أجل الاستعداد بشكل قوي للمباراة المقبلة.

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على إنبي إلى 52 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.