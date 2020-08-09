شكرا لقرائتكم خبر عن طولان بعد الهزيمة من الأهلي: لدينا غيابات عديدة وفترة الإعداد غير كافية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عن حزنه بسبب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدفين دون رد، مثنيًا على أداء فريقه الذي صمد أمام الأحمر حتى الدقيقة 60.
وقال طولان عقب نهاية المباراة وفي المؤتمر الصحفي: «حظ سيء أن يتم استئناف الدوري وتكون أول مباراة ليا أمام الأهلي، لكن أنا لدي غيابات مؤثرة كتيرة مثل قاعود وعرفه، اليوم دفعت باربعة ناشئين».
وتابع: «الأداء صعب يكون جيد بسبب فترة التوقف الطويلة، والإعداد بالطبع غير كاف لكي ألعب موسمًا ونصف، أحيي فرقتي على الصمود أمام فريق بحجم الأهلي حتى الدقيقة 60».
واختتم: «اشتغلت في 6 أسابيع 60 وحدة تدريبية، وده مجهود جبار، صعب إننا أول ما نرجع نقابل الأهلي، أعتقد شكلنا كان جيد في خطوط الدفاع اليوم، وتم التعامل بشكل جيد على رؤوس الحربة، وصعب إنك تحافظ على ده، والدليل ريال مدريد وما فعله فاران».
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