شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائي للاعبي الإسماعيلي بعد شكواهم من الإرهاق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من تعرضهم للإرهاق بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه في ودية فريق مصر.
وحدد ديديه جوميز، المدير الفني للفريق، برنامج استشفائي، للمجموعة التي شاركت في المواجهة، ليؤدونه غدًا الإثنين.
ومنح جوميز لاعبيه راحة سلبية، الاحد، لتفادي تعرض لاعبيه لإصابة قد تحرمهم من المشاركة أمام المصري في المواجهة المقبلة في الدوري.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,492
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تعافي
52,678
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وفيات
5,009
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