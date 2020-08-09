شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: رفض تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري، إن رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة فريقه أمام الحدود، غير قانوني.

وأثبتت المسحات التي أجريت للاعبي المصري، للكشف عن فيروس كورونا، وجود 16 حالة بين اللاعبين والجهاز الفني.

ووصف حلبية، رفض التأجيل بالمخالف للوائح الاتحاد الدولي، التي تجبر الاتحادات الأهلية، بتأجيل المباريات في حال الظروف القهرية.

وأضاف حلبية، انه لاتوجد ظروف قهرية، اقوي مما تعرض له فريقه قبل المباراة بـ 24 ساعة.