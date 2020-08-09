شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم ديربي جدة بثنائية فى الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الأهلى، في حسم ديربى جدة، بالفوز على مضيفه فريق الاتحاد، بنتيجة 2- 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الـ24، من الدوري السعودي للمحترفين.

وبادر الأهلي بالتسجيل عن طريق نجمه السورى عمر السومة، في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، ولكن نجح عبدالإله سعد المالكي، في تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد، في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وفى الشوط الثانى، نجح النجم السورى عمر السومة في تسجيل هدفه الشخصى الثانى، وهدف الفوز لفريق الأهلى، في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 43، في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري السعودي، الذي يتصدره فريق الهلال، برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد، عند 23 نقطة، في المركز الثالث عشر.