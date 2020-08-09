شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: لا أفكر في الغيابات..أنظر لمن يلعبون أمامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي أن مسألة غياب رمضان صبحي، عن الفريق أو عدم مشاركة محمود كهربا، في الدوري لا تؤثر على تفكيره بخصوص الاستعداد للمباريات المختلفة سواء في الدوري أو بطولة أفريقيا.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة إنبي: «غياب رمضان صبحي وكهربا وحسين الشحات لا يهمني، أنا أنظر للاعبين الحاضرين ولا أنظر للغائبين».

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري، وفاز على إنبي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد هاني في الدقيقة ‏‏63، وأضاف علي معول الهدف الثاني في الدقيقة 95 من زمن المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع ‏الـ15.‏

بهذا الفوز أضاف الأهلي ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة، في أول ظهور له بعد ‏استئناف مسابقة الدوري من جديد، عقب فترة توقف تجاوزت خمسة أشهر، بسبب انتشار فيروس ‏كورونا المستجد.‏