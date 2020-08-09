شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لحمدي فتحي بعد عودته أمام إنبي: رسالة لفايلر وأخرى لجماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حمدي فتحي، لاعب الأهلي، عن عودته للمشاركة مع الفريق بعد ابتعاده للإصابة لقرابة 9 أشهر كاملة موجهًا الشكر للمدير الفني رينيه فايلر، كما وجه رسالة لجمهور المارد الأحمر.

وشارك فتحي كبديل خلال مباراة فريقه، الليلة، أمام إنبي، والتي حسمها النادي الأحمر بهدفين للاشئ سجلهما محمد هاني وعلي معلول.

وقال اللاعب، في تصريحات لـ«أون تايم سبورت» عقب المباراة: «أنا بقالي دلوقتي 9 شهور مصاب تقريبًا مصاب من 11/11 فكانت أول مشاركة لي رجعت وجه موضوع كورونا وأنا بشكر الجهاز الفني إنه خلاني شاركت في ماتش النهاردة«.

وأضاف عن إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من الإصابة الطويلة التي لحقت به: «الحمد لله الواحد بيحمد ربنا وأي حاجة اللي ربنا كاتبهولك ده خير ليك والفترة القادمة خير بإذن الله».

ووجه حمدي فتحي رسالة لجمهور النادي الأهلي قائلًا: «الجمهور كان في ضهري وإن شاء الله الفترة الجاية هرجع أحسن».

وأكد اللاعب على شكره للمدير الفني رينيه فايلر على ثقته في إقحامه في مباراة إنبي خلال وقت صعب يبحث فيه الفريق عن الفوز موضحًا أن المدرب طلب منه اللعب بشكل أسرع والسيطرة على الكرة.

Advertisements

وعن التفكير في البطولة الأفريقية، رد حمدي فتحي قائلًا: «إحنا واخدنها خطوة بخطوة، واخدين ماتشات الدوري مباريات كؤوس مش عايزين نخسر ولا ماتش وبعد كدة نستعد لأفريقيا بعدين».