شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزي الأرزق في مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق في مباراته أمام الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة مساء غدا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وكان الفريق قد اختتم تدريباته اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء زعيم الثغر.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط في مواجهة الاتحاد .

يذكر أن الفريق قد حقق الفوز على نظيره المصري بهدف دون رد في المباراة السابقة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري الخميس الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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