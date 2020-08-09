شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل انتصاراته ويفوز على إنبي بأقدام الظهير الأيمن والأيسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل انتصاراته في بطولة الدوري، وفاز على إنبي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد هاني في الدقيقة ‏‏63، وأضاف علي معول الهدف الثاني في الدقيقة 95 من زمن المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع ‏الـ15.‏

بهذا الفوز أضاف الأهلي ثلاث نقاط جديدة، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة، في أول ظهور له بعد ‏استئناف مسابقة الدوري من جديد، عقب فترة توقف تجاوزت خمسة أشهر، بسبب انتشار فيروس ‏كورونا المستجد.‏

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمود متولي وأيمن أشرف وعلي ‏معلول ‏ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وجيرالدو ‏ومروان ‏محسن.‏

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يضغط الأهلي مع إطلاق صافرة بداية الشوط الأول، وخلال الدقائق العشر الأولى ظهر ‏الفريق ‏في منتصف ملعب إنبي أكثر من مرة، ويرسل محمود متولي عرضية في الدقيقة السادسة ‏ترتد ‏من دفاع الفريق البترولي، وينفذ علي معلول ضربة ركنية يبعدها دفاع إنبي، وينفرد محمد ‏مجدي ‏أفشة بالحارس محمود جاد في الدقيقة التاسعة، إلا أن محمود البنا حكم المباراة احتسب ‏تسسللًا ‏على لاعب الأهلي.‏

وفي الدقيقة 16 يرسل معلول عرضية لمجدي أفشة الموجود داخل منطقة الجزاء، الذي ‏حاول ‏لعب الكرة من لمسة واحدة ولكن تمر دون خطورة.‏

يظهر إنبي في الشق الهجومي في الدقيقة 18، ويتحصل على ضربة ركنية مرت دون ‏خطورة، ‏ويخرج الشناوي وينجح في إبعاد الكرة بالرأس قبل أن تصل إلى عمرو ناصر لاعب ‏إنبي ‏الموجود على خط منطقة جزاء الأهلي.‏

يحصل الأهلي على ضربة حرة في الدقيقة 27، ويرسل معلول عرضية قابلها أيمن ‏أشرف ‏برأسه تمر بجوار القائم الأيمن لحارس إنبي، وتضيع فرصة التقدم للأهلي في الدقيقة ‏‏30، بعد ‏وصول عرضية من الجبهة اليسرى إلى أليو ديانج الموجود داخل منطقة الجزاء، ليطلق ‏تصويبة ‏ضعيفة تصل إلى الحارس محمود جاد.‏

يواصل الأهلي الضغط القوي ويحصل على ضربتين ركنيتين في الدقيقة 35، ويخرج ‏حارس ‏إنبي ويبعد الكرة، وحاول الفريق تنويع هجماته لفك دفاع الفريق البترولي المكثف في ‏منتصف ‏ملعبه.‏

وفي الدقيقة 40 يخترق معلول منطقة جزاء إنبي ويلعب عرضية أرضية ولكن حارس ‏إنبي ‏يظهر من جديد في مشهد متكرر أكثر من مرة، ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى مروان ‏محسن.‏

وتمر الدقائق الأخيرة دون أي تعديل في النتيجة، ويطلق محمود البنا، حكم المباراة، صافرة ‏نهاية ‏الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.‏

الشوط الثاني

يواصل الأهلي الضغط القوي والسريع في الجانب الهجومي، ويقابله دفاع إنبي في وسط ملعبه، ‏ويرسل أفشة تمريرة لجونيور أجايي داخل منطقة الجزاء، ولكن يخرج محمود جاد، حارس الفريق ‏البترولي، ويمسك بالكرة، ويحصل الفريق على ضربة ركنية نفذها معلول ولكن تمر دون ‏خطورة.‏

تضيع فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 57، عن طريق مجدي أفشة الذي تسلم تمريرة أرضية ‏من عمرو السولية، وأطلق تصويبة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس إنبي، في ظهور ‏متكرر له منذ بداية المباراة أمام الضغط المتواصل للأهلي.

ويتدخل السويسري رينيه فايلر، ‏ويدفع بتغييرين، أليو بادجي وحمدي فتحي بدلًا من مروان محسن وأليو ديانج، في محاولة ‏لتنشيط الجانب الهجومي.‏

في الدقيقة 62 يضغط أجايي ويستخلص الكرة وينطلق في منطقة جزاء إنبي بمجهود فردي، ‏ويرسل عرضية خطيرة يتصدى لها محمود جاد وتضيع فرصة خطيرة للأهلي.‏

ومع حلول الدقيقة 63 ينجح محمد هاني، الظهير الأيمن، في فك طلاسم المباراة بتسجيل هدف ‏التقدم، عن طريق ضربة رأسية أكثر من رائعة. وجاءت بداية الهدف من أيمن أشرف المتقدم في ‏منتصف ملعب إنبي في الجبهة اليسرى، وأرسل كرة طولية لهاني الموجود بمفرده في منطقة ‏جزاء إنبي، ويلعب رأسية من أعلى الحارس محمود جاد.‏

ويظهر إنبي في الجانب الهجومي للمرة الأولى منذ بداية أحداث الشوط الثاني، عن طريق تصويبة ‏أحمد علي، التي تمر دون خطورة، ويدفع فايلر بتبديل جديد في الدقيقة 72، حيث شارك وليد ‏سليمان بدلًا من الأنجولي جيرالدو.‏

يحصل الأهلي على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75، ويتصدى وليد سليمان ‏البديل للكرة ويطلق تصويبة قوية حولها محمود جاد إلى ضربة ركنية، ويطلق أليو بادجي ‏تصويبة قوية في الدقيقة 81 ولكن تمر بعرض الملعب.‏

ويجري الأهلي تغييرًا جديدًا في الدقيقة 86، حيث شارك محمود وحيد بدلًا من مجدي أفشة، ‏ويظهر الفريق البترولي في الجانب الهجومي في الدقائق الأخيرة ولكن دون خطورة، وينجح دفاع ‏الأهلي في الحفاظ على التقدم.‏

ولم تمر الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الثاني دون أن يضع علي معلول بصمته في المباراة، ليسجل الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة خدعت حارس إنبي وسكنت الشباك، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي 2/0.