شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة يشيد بالفوز علي أسوان.. ويلعب وديًا مع سيراميكا استعدادا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة ايهاب جلال الطوارئ استعدادا للقاء الزمالك يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 بالدوري.

ومن المقرر ان يخوض المقاصة مباراة ودية مساء غد الاثنين أمام فريق سيراميكا كيليوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا للزمالك بعد الفوز علي اسوان 1/2 اليوم في اول مواجهة بعد استئناف الدوري.

واشاد ايهاب جلال بأداء لاعبي المقاصة والروح العالية والفوز علي اسوان بعد توقف الدوري الطويل واصابة بعد لاعبي المقاصة بالكورونا.

وطلب إيهاب جلال من لاعبيه اغلاق ملف مباراة اسوان والتركيز مبكرا لمباراة الزمالك.

ويسعي ايهاب جلال خلال ودية الغد امام سيراميكا على مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء أسوان بالدوري، وذلك بهدف الحفاظ على حساسية المباريات لديهم وضمان بقاءهم في جاهزية تامة.

وكان فريق المقاصة قد تغلب على فريق أسوان بنتيجة ٢- ١، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

ورفع المقاصة رصيده إلى 17 نقطة ارتقى بهم الفريق إلى المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.

Advertisements