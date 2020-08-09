اخبار الرياضه

فيروس كورونا يخترق أسوار أتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس يخترق أسوار أتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أكد نادي ​أتلتيكو مدريد​ الإسباني، تسجيل إصابتين ب​فيروس كورونا​ في صفوفه، قبل مواجهة ​لايبزيغ​ الألماني، في الدور ربع النهائي لمسابقة .

Advertisements

وأشار أتلتيكو في بيان رسمي: "بالأمس، خضع جميع أعضاء الفريق الأول لاختبارات (PCR) للكشف عن فيروس كورونا وفقاً لما يقتضيه بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتابع: "من بين النتائج، ظهرت حالتين إيجابتين وهما الآن يخضعان للحجر المنزلي في الوقت الحالي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية، على الفور".

وختم البيان: "كذلك تم إبلاغ الاتحاد الإسباني والاتحاد البرتغالي واليويفا، وسيتم إجراء اختبارات للمخالطين وفقاً لليرتوكول الصحي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يخترق أسوار أتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا