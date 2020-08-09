فيروس كورونا يخترق أسوار أتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أكد نادي ​أتلتيكو مدريد​ الإسباني، تسجيل إصابتين ب​فيروس كورونا​ في صفوفه، قبل مواجهة ​لايبزيغ​ الألماني، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وأشار أتلتيكو في بيان رسمي: "بالأمس، خضع جميع أعضاء الفريق الأول لاختبارات (PCR) للكشف عن فيروس كورونا وفقاً لما يقتضيه بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتابع: "من بين النتائج، ظهرت حالتين إيجابتين وهما الآن يخضعان للحجر المنزلي في الوقت الحالي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية، على الفور".

وختم البيان: "كذلك تم إبلاغ الاتحاد الإسباني والاتحاد البرتغالي واليويفا، وسيتم إجراء اختبارات للمخالطين وفقاً لليرتوكول الصحي".