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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يخترق أسوار أتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
أكد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في صفوفه، قبل مواجهة لايبزيغ الألماني، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأشار أتلتيكو في بيان رسمي: "بالأمس، خضع جميع أعضاء الفريق الأول لاختبارات (PCR) للكشف عن فيروس كورونا وفقاً لما يقتضيه بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وتابع: "من بين النتائج، ظهرت حالتين إيجابتين وهما الآن يخضعان للحجر المنزلي في الوقت الحالي، كما تم إبلاغ السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية، على الفور".
وختم البيان: "كذلك تم إبلاغ الاتحاد الإسباني والاتحاد البرتغالي واليويفا، وسيتم إجراء اختبارات للمخالطين وفقاً لليرتوكول الصحي".
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