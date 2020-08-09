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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علم لبنان على قمصان مارسيليا ونداء للتبرع لدعم بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
زيّن لاعبو نادي مارسيليا الفرنسي قمصانهم بعلم لبنان خلال المواجهة الودية التي تجمعهم مع نادي نيم.
وقبل إنطلاق المباراة بين الفريقين أعلن نادي مارسيليا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر" تكريماً لمشجعنا سيريل كنعان، عضو رابطة أولمبيك مارسيليا في بيروت، وللأشخاص المتضررين من الأحداث في بيروت، سيكون العلم اللبناني على قميصنا مع الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة".
كما طالب النادي الفرنسي متابعيه بالتبرع للصليب الأحمر اللبناني لـ "انقاذ الأرواح وتقديم الدعم" للبنان في محنته جراء إنفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 150 ضحية وخلّف أكثر من 6000 جريح.
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