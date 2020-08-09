موناكو مهتم بضم مكيني من شالكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن هناك اهتماما لدى نادي إيه إس موناكو الفرنسي لكرة القدم ومديره الفني الجديد نيكو كوفاتش، بضم اللاعب ويستون مكيني من نادي شالكة الألماني.

وذكرت صحيفة «لإيكيب» الفرنسية الرياضية أمس أن مسؤولي موناكو تبادلوا وجهات النظر بالفعل مع مسؤولي شالكة.

ويرتبط الأمريكي الدولي مكيني (21 عاما) بعقد مع شالكة حتى 2024.

يذكر أن مكيني واحد من محترفين قلائل يمكن لشالكة المتعثر ماليا أن يحصل من خلال بيعهم هذا الصيف على مقابل مادي كبير.

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وتشير التقديرات إلى أن صفقة انتقال مكيني إلى النادي الفرنسي يمكن أن تتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

وكان مكيني يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لكنه مضطر إلى عدم رفض الانتقال إلى دوري آخر نظرا للمستقبل غير الواعد بوجه عام لشالكة.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية تحدثت عن وجود اهتمام لدى ليفربول وإيفرتون الإنجليزيين بضم اللاعب الأمريكي.

ويقيم شالكة معسكره التدريبي القصير حاليا في إمسلاند ومن المنتظر أن يستمر حتى اليوم.