شكرا لقرائتكم خبر ربع نهائي يوروبا ليغ بألمانيا.. كوبنهاجن وكولن يناطحان مانشستر يونايتد والإنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» التي ستقام بنظام الإقصاء من مباراة واحدة، حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو وبشكل بطولة مجمعة في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقام اليوم مباراتان، طرفهما مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث يلتقي الأول مع كوبنهاجن الدنماركي في كولن، والثاني مع باير ليفركوزن الألماني في دوسلدورف.

وعاودت المسابقة القارية نشاطها الأسبوع الماضي بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث أقيم إياب الدور ثمن النهائي في ملاعب الأندية الخاصة بها باستثناء المواجهتين الإيطالية الإسبانية بين إنتر وخيتافي من جهة، وروما وإشبيلية من جهة أخرى، وذلك لأن البلدين كانا الأكثر تضررا من الجائحة في القارة، مما أدى إلى إغلاق الحدود بينهما، وبالتالي تعذر سفر الفرق وخوض لقاءي الذهاب.

واتخذ الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» قرارا في يوليو الماضي لاستكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم، من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في أغسطس.

وسيخضع اللاعبون والمدربون والعاملون لفحوصات الكشف عن كوفيد 19 قبل السفر إلى ألمانيا وعشية كل مباراة حتى انتهاء البطولة.

ونصح الاتحاد الأوروبي الفرق بالسفر على متن طائرات خاصة وعدم الاحتكاك مع عامة الناس والمكوث في فنادق خاصة، حيث سيخضع اللاعبون للعزل بصورة قاسية من أجل تفادي أي انتقال محتمل للعدوى.

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وسيكون يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مرشحا للتأهل على حساب كوبنهاغن، نظرا للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز في يونيو الماضي، إذ ضمن الفريق مقعدا في ربع النهائي بفوزه على لاسك النمسوي 7-1 في مجموع المبارتين (5- 0 و2-1)، فيما عوض كوبنهاغن تأخره 0-1 ذهابا أمام باشاك شهير التركي إلى فوز بثلاثية نظيفة.

وفي حال بلغ يونايتد نصف النهائي سيلتقي بالفائز من مواجهة إشبيلية حامل اللقب في 5 مناسبات (رقم قياسي)، بينها 3 مرات تواليا بين عامي 2014 و2016، ووولفرهامبتون الإنجليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الأولى منذ عام 1972.

وفي المباراة الثانية اليوم يلتقي إنتر ميلان وصيف بطل إيطاليا مع باير ليفركوزن في مباراة قوية بين بطلين سابقين.

وتغلب إنتر الفائز باللقب 3 مرات آخرها عام 1998 بنتيجة 2-0 على خيتافي في المباراة التي جمعتهما في غيلسنكيرشن الأربعاء الماضي، فيما تفوق ليفركوزن حامل لقب نسخة العام 1988 على رينجرز الأسكتلندي.

ويلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني بطل المسابقة عام 2009 مع بازل السويسري في غيلسنكيرشن غدا.