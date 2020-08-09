إصابة العداء الكيني كيبروتو بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن كونسيسلوس كيبروتو البطل الأولمبي الكيني في سباقات الموانع اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأكد كيبروتو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه بذلك سيغيب عن لقاء الدوري الماسي في موناكو الأسبوع المقبل.

وقال كيبروتو «لا أعاني من أي أعراض وكنت على أهبة الاستعداد»، مشيرا إلى أنه كان يعتزم المنافسة على تحطيم الرقم القياسي العالمي خلال لقاء الدوري الماسي يوم 14 أغسطس الحالي.

ويخضع جميع المشاركين في لقاء موناكو لاختبارات الكشف عن كورونا، وهو ما أظهر إصابة كيبروتو بالعدوى. وأوضح العداء الكيني أن «ألعاب القوى عادت وسأعود أيضا. هل هناك من يريد تنظيم سباق موانع بعد أن يتم شفائي؟».