سيرينا تعلن مشاركتها في فلاشينج ميدوز

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وتخوض ويليامز الفائزة بـ23 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى أول منافسة لها منذ 6 أشهر عبر بطولة كنتاكي التي تنطلق اليوم. وقالت ويليامز أمس «أرى نفسي قادرة على المنافسة إذا سارت الأمور على النحو المأمول».
وتخطط اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما أيضا للسفر إلى أوروبا بعد بطولة أمريكا المفتوحة للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة.
وأعلن عدد من النجوم أخيرا الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة وعلى رأسهم الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم والإسباني رافاييل نادال حامل اللقب.
وتقام فلاشينج ميدوز بدون جماهير وفي أجواء احترازية صارمة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما يخشى اللاعبون أن يتم وضعهم في الحجر الصحي لدى عودتهم إلى أوروبا.
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