تصادم بسباق دراجات نارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع بطل الدراجات النارية ساندرو كورتيسي لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابات بالغة إثر حادث تصادم خلال بطولة العالم للسوبر بايك في بورتيماو بالبرتغال.

وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان أمس «الدراج الألماني البالغ من العمر 30 عاما خضع لجراحة ناجحة لإعادة ربط المفاصل في الفقرات المصابة».

وتعرض كورتيسي أيضا لإصابة بكسر في قصبة الساق اليمنى، وأظهرت الفحوص تعرضه لكسر 4 من ضلوعه في الجهة اليمنى لجسده بجانب الاشتباه في تعرضه لكسر في الكاحل الأيمن.

وتعرض كورتيسي للحادث أمس الأول بعد أن اصطدم بأحد منافسيه ليرتطم بعدها بالحواجز الجانبية للمضمار.

وشارك كورتيسي في منافسات بطولة العالم للدراجات النارية من 2005 وحتى 2017 وفاز بلقب «موتو 3» في 2012 ثم تحول للمشاركة في بطولة العالم للسوبر بايك في 2018 وفاز باللقب في موسمه الأول.