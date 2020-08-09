فيريرا مع الفتح بدوري الأضواء فقط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربط المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، البلجيكي يانيك فيريرا، استمراره مع الفريق في الموسم المقبل من عدمه، بالبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفتح حاليا المركز الـ14 في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد 22 نقطة، وذلك قبل 7 جولات على خط النهاية.

ويتشارك الفتح هم البقاء بدوري الأضواء مع 5 فرق أخرى هي الحزم والاتحاد وضمك والعدالة، وكذلك الفيحاء، حيث إن الفارق النقطي بين جميع هذه الفرق متقارب.

وكان يانيك فيريرا تحدث لبرنامج الدوري مع وليد عبر قناة إس بي سي، قائلا إن استمرار الفتح وعدم هبوطه يعني استمراره معه، أما إذا هبط فلن يستمر معه بدوري الدرجة الأولى.

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وقال أيضا إن ضغط المباريات يعني مشكلة لجميع الفرق وليس للفتح فقط، مبينا أن الجولات السبع المقبلة ستحدد مستوى اللياقة، مشيرا إلى أن فريقه سيقاتل من أجل البقاء حتى آخر نفس.

ووصف فيريرا مواجهة فريقه اليوم أمام الهلال المتصدر ضمن الجولة الـ24 بالصعبة والقوية، مؤكدا أن فريقه سيخوضها بالصورة المنتظرة.

وعن المباراة الماضية التي فاز فيها على الفيحاء 2-0 وأنعشت حظوط الفريق، قال «قاتلنا أمام الفيحاء، كانت مباراة صعبة بعد فترة توقف طويلة، وأثبتنا أننا لا نعاني من مشكلة من الناحية البدنية، وهذا يعكس نجاح إعدادنا الذي استمر نحو 6 أسابيع».