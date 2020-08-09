كورونا يضرب المصري البورسعيدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي طارق العشري إصابته بفيروس كورونا. وقال العشري أمس إنه تعرض للإصابة بالفيروس بجانب 3 من أعضاء الجهاز الفني و13 شخصا آخرين. وأضاف أن النادي بدأ إجراءات عزل اللاعبين بجانب فض المعسكر المقام في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

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