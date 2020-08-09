الهلال يهدد الفتح بمصير النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل السباق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمتاره الأخيرة من خلال إقامة 4 مباريات في ختام الجولة الـ24. وإذا كان الهلال اقترب كثيرا من اللقب بعد أن وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النصر إلى 9 نقاط، فإن هناك فرقا تبحث عن طوق النجاة من الهبوط كالفتح والعدالة.

الهلال والفتح

يشهد ملعب جامعة الملك سعود مواجهة المتصدر الهلال (54 نقطة) بالفتح صاحب المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة، وهو اللقاء الذي يجمع بين طامح للتتويج باللقب وطامح في البقاء بدوري الأضواء.

وتحمل المواجهة الرقم 18 بين الفريقين بدوري المحترفين، وخلال اللقاءات السابقة ظهر علو كعب الهلال بفوزه 12 مرة مقابل فوزين للفتح، فيما حضر التعادل 3 مرات.

ويمر الفريقان بحالة معنوية مرتفعة بعد فوزيهما في الجولة الماضية، فالهلال انتصر على نده التقليدي النصر 4-1، فيما فاز الفتح على الفيحاء 2-0.

ورغم أن الفتح بقيادة المدير الفني يانييك فيريرا أكثر حاجة إلى الفوز إلا أنه لن يغامر في الهجوم على حساب الدفاع لمعرفته بقوة الهلال الهجومية بقيادة الفرنسي بافيتيمبي قوميز.

ويتوقع أن يعمل الفتح على تكثيف منطقة الوسط وتأمين المنطقة الخلفية، علما أنه يملك عناصر مؤثرة قادرة على إحراج الهلال.

في المقابل، ينتظر أن يدخل المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو على التشكيلة التي خاضت مباراة النصر بعض العناصر التي غابت عن تلك المباراة، رغبة في توزيع الجهد في ظل تتابع المباريات، إلا أن هذه التغييرات قد تكون طفيفة، أهمها دخول أندريه كارليو منذ البداية بعد تحسن حالته البدنية.

أبها والنصر

يخوض النصر الوصيف (46 نقطة) مباراة ليست سهلة عندما يحل ضيفا على أبها صاحب المركز الثامن (33 نقطة) بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

ورغم ضعف آماله في الحصول على اللقب بعد أن خسر مباراته الماضية أمام الهلال 1-4، يتشبث النصر ببصيص الأمل رغم صعوبة تفريط الهلال فيما تبقى من جولات. وينتظر أن يجري مدرب النصر روي فيتوريا عددا من التغييرات في خارطة التشكيل الأساس، حيث سيعيد المدافع البرازيلي مايكون والنيجيري أحمد موسى لخط الوسط.

أما مدرب أبها، التونسي عبدالرزاق الشابي، فيأمل في استثمار الحالة المعنوية الجيدة للفريق صاحب المركز الثامن بعد تحقيقه الفوز رقم 10 في مشواره بالدوري بالفوز على الاتحاد في الجولة الماضية 2-1.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز النصر 4-0.

الشباب والتعاون

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عندما يستقبل الشباب نظيره التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فإنه يريد مواصلة حصد النقاط والزحف نحو خطف مقعد آسيوي.

وكان الشباب صاحب المركز السابع (34 نقطة) حقق فوزا ثمينا في الجولة الماضية على الوحدة بنتيجة 3-0 منحه دفعة قوية للاستمرار في المنافسة على المركز الرابع على الأقل.

ويأمل الليث في استغلال التذبذب الفني لدى التعاون وتعميق جراحه، خاصة أنه خسر في الجولة الماضية في أرضه أمام الفيصلي بنتيجة 1-2.

ويبحث سكري القصيم بقيادة مدربه فيتور كامبيلوس لتحقيق الفوز حتى ينتقل من مركزه العاشر (32 نقطة) إلى آخر في منطقة الوسط، حيث إن الفوز قد ينقله نحو 3 مراكز.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز التعاون 3-1.

الحزم والعدالة

ينوي الحزم صاحب المركز الـ12 برصيد 24 نقطة زيادة أوضاع العدالة سوءا عندما يستضيفه اليوم على ملعبه في الرس.

ويريد الحزم تثبيت أقدامه في دوري المحترفين على أن يكون ذلك على حساب ضيفه صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة، إلا أن العدالة لا يزال متمسكا بأمل البقاء في دوري الأضواء، كما أن فوزه اليوم سينعشه قليلا ويدعمه لخوض الجولات المتبقية بروح أكثر قتالية، فيما تعني الخسارة استسلامه ليكون من بين الهابطين إن لم يكن أولهم.

مكملات الجولة الـ24 اليوم

الشباب والتعاون:7:05 م بملعب الأمير فيصل بن فهد

أبها والنصر: 07:15 م بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

الحزم والعدالة:07:20 م بملعب نادي الحزم

الهلال والفتح: 09:00 م بملعب جامعة الملك سعود