شكرا لقرائتكم خبر السواط.. صوت في التعاون وصورة في الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال الفترة الحالية التي يتوقف فيها اللاعب عن اللعب، تعالت أصوات التعاونيين متمسكين بأحقيتهم في استمراره، بينما اكتفى الاتحاد بنشر صور توقيعه له.
ومن المنتظر أن تطرق القضية باب غرفة فض المنازعات بعد أن تشابكت خيوطها في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين نتيجة الخطأ الذي ارتكبته اللجنة بمنح نادي التعاون خطاب موافقة لتسجيل اللاعب لعام رابع بناء على بند في العقد المبرم مع السواط على الرغم من عدم وجود فترة تسجيل حينها، مما دعا اللجنة لاحقا إلى إلغاء خطاب الموافقة واعتماد دخوله تدريبات فريقه الجديد الاتحاد استعدادا للموسم المقبل.
وتشير مصادر الصحيفة إلى قيادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ورئيس لجنة الاحتراف المستقيل معيض الشهري مفاوضات لإنهاء الخلاف بين الناديين بالتراضي، بيد أن كل ناد تمسك بحقه القانوني، مما يؤكد أن القضية ستتجه نحو اللجان القانونية، وغرفة فض المنازعات ومنها إلى مركز التحكيم الرياضي حال عدم بت الأولى في القضية، وذلك ليتمكن اللاعب من ممارسة مهنته المتمثلة في احتراف كرة القدم وعدم تضرره نتيجة التوقف وعدم اللعب.
تواريخ ونقاط مهمة في القضية:
- 30 ديسمبر 2019 انتهى عقد السواط مع التعاون ودخل رسميا الفترة الحرة.
- 6 يناير 2020 صدر خطاب نادي التعاون للاعب لتفعيل بند التجديد والتمديد لموسم رابع.
- 8 يناير 2020 رد اللاعب بعدم الموافقة على تمديد عقده ليلجأ التعاون إلى لجنة الاحتراف ويحصل على خطاب تسجيل اللاعب.
- 13 يوليو 2020 وجود اللاعب بمعسكر الاتحاد في أبها.
- 13 يوليو احتج التعاون على وجود اللاعب بمعسكر الاتحاد وأصدر بيانا بذلك المضمون.
- 14 يوليو أكد الاتحاد أن السواط قدم إلى المعسكر للسلام على زملائه وليس للالتحاق بالتدريبات.
- 15 يوليو تراجع غير معلن من لجنة الاحتراف عن موافقتها بشأن خطاب الموافقة على تسجيل وتمديد اللاعب مع نادي التعاون.
- لم يتلق أي خطاب بشأن التمديد لنهاية الموسم.
- تلقى وكيل أعماله خطاب موافقة من لجنة الاحتراف بنظامية انضمامه لتدريبات فريقه الجديد الاتحاد.
- أخطأت إدارة الاتحاد في عدم إشعار لجنة الاحتراف بتوقيع العقد مع اللاعب.
- التعاون يؤكد أن موافقة اللجنة بتسجيل اللاعب ما زالت قائمة وأن بند التفعيل ملزم للاعب باستمراره بالفريق حتى 30 يونيو 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر السواط.. صوت في التعاون وصورة في الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.