شكرا لقرائتكم خبر السواط.. صوت في التعاون وصورة في الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال مصير اللاعب عبدالمجيد السواط معلقا بين البقاء في ناديه القديم التعاون، والانتقال إلى ناديه الجديد الاتحاد بعد أن وقع له أخيرا.

وخلال الفترة الحالية التي يتوقف فيها اللاعب عن اللعب، تعالت أصوات التعاونيين متمسكين بأحقيتهم في استمراره، بينما اكتفى الاتحاد بنشر صور توقيعه له.

ومن المنتظر أن تطرق القضية باب غرفة فض المنازعات بعد أن تشابكت خيوطها في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين نتيجة الخطأ الذي ارتكبته اللجنة بمنح نادي التعاون خطاب موافقة لتسجيل اللاعب لعام رابع بناء على بند في العقد المبرم مع السواط على الرغم من عدم وجود فترة تسجيل حينها، مما دعا اللجنة لاحقا إلى إلغاء خطاب الموافقة واعتماد دخوله تدريبات فريقه الجديد الاتحاد استعدادا للموسم المقبل.

وتشير مصادر الصحيفة إلى قيادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ورئيس لجنة الاحتراف المستقيل معيض الشهري مفاوضات لإنهاء الخلاف بين الناديين بالتراضي، بيد أن كل ناد تمسك بحقه القانوني، مما يؤكد أن القضية ستتجه نحو اللجان القانونية، وغرفة فض المنازعات ومنها إلى مركز التحكيم الرياضي حال عدم بت الأولى في القضية، وذلك ليتمكن اللاعب من ممارسة مهنته المتمثلة في احتراف كرة القدم وعدم تضرره نتيجة التوقف وعدم اللعب.

تواريخ ونقاط مهمة في القضية: