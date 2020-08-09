الانضباط تغرم التعاون لإساءته للاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت لجنة الانضباط وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة مالية على نادي التعاون، بسبب الإساءة الإعلامية لنادي الاتحاد، على خلفية انتقال اللاعب عبدالمجيد السواط من نادي التعاون إلى الاتحاد.

وغرمت اللجنة نادي التعاون 20 ألف ريال، بجانب 10 آلاف أخرى كرسوم في قرار غير قابل للاستئناف.

وكانت إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط على ما تضمنه بيان نادي التعاون عقب تواجد عبدالمجيد السواط بمعسكر الاتحاد الإعدادي بمدينة أبها، ووصفته بأنه يعد إساءة إعلامية حسب المادة 50 من لائحة الانضباط، خاصة بعد أن تم نشر البيان عبر المركز الإعلامي للتعاون.

وتضمن بيان التعاون الصادر بتاريخ 13 يوليو الماضي «يستغرب مجلس الإدارة تصرف الأشقاء بنادي الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب للانضمام لمعسكر الفريق في أبها، وفقا لما بثه مركز الاتحاد الإعلامي، في مخالفة قانونية واضحة وصريحة للاعب ضد ناديه بمساعدة نادي الاتحاد في هذه المخالفة لأنظمة وتعاميم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي التي أقرت بعد عودة النشاط الرياضي».

وتحظر لائحة الانضباط استخدام المركز الإعلامي أو أي وسيلة إعلامية أخرى، في الإساءة إلى أي من عناصر اللعبة.