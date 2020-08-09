عودة عالمية SWS SPRINT للكارتينج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد توقف 5 أشهر عادت منافسات بطولة SWS SPRINT العالمية للكارتينج أمس على حلبة FunXtreme بميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية بإقامة جولتين من البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكارتينج CIK لفئتي Senior ، Junior بمشاركة أكثر من 22 متسابقا. وحسم فئة Senior سعود المسعود بحلوله أولا، وحل ثانيا متعب الصقهان، ووليد فلاتة ثالثا. وفي فئة Junior جاء أحمد السيسي أولا، وعلي مرهون ثانيا، وعبدالإله الطيب ثالثا.

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