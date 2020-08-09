شكرا لقرائتكم خبر دورة لتطوير حكام الأولى والثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد الدورة التي تستمر لمدة يومين، إجراء اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو وحالات التسلل ومحاضرات نظرية وشرح تعديلات قانون كرة القدم، مع التركيز على المواد ذات الأهمية.
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