دورة لتطوير حكام الأولى والثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس الدورة الخاصة لإعداد حكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين وحكام دوري الدرجة الثانية بالرياض، بمشاركة 47 حكما، وحكما مساعدا، بحضور رئيس اللجنة الإسباني فرناندو تريساكو ونائبه يوسف ميرزا وعضو اللجنة عبدالرحمن التويجري. وتشهد الدورة التي تستمر لمدة يومين، إجراء اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو وحالات التسلل ومحاضرات نظرية وشرح تعديلات قانون كرة القدم، مع التركيز على المواد ذات الأهمية.

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