شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي.. رحلة فرحة محمد هانى بهدفه فى 6 لقطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل محمد هاني لاعب الاهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى أنبي خلال الدقيقة 64 من مباراة الفريقين المقامة حالياً بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز وهي المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وجاء الهدف إثر تمريرة رائعة من ايمن أشرف أحسن محمد هاني التعامل معها ولعبها "لوب" في شباك أنبي.

وتشهد المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت المباراة بهدوء واضح من الفريقين وإنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحذر الشديد من جانبهما وأن كان الأهلي الأكثر سيطرة وتهديداً لمرمى أنبي لكن دون ترجمة حقيقة لأهداف.

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بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وضغط الأهلي بكل قوة من أجل زيارة مرمى الفريق البترولي وتعرض عمرو ناصر مهاجم أنبي للأصابة نتيجة الإصطدام بمحمد الشناوي قبل أن ينال ايمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة معه أحمد علي لاعب أنبي.

وفي الدقيقة 31 توقفت المباراة لألتقاط الأنفاس وتناول المياه قبل أن يتم إستئناف المباراة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.