شكرا لقرائتكم مدرب حرس الحدود: أتوقع تأجيل مباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أنه يتوقيع تأجيل مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، المقرر له غداً الخميس وعدول اللجنة الخماسية عن قرارها بإقامة المباراة.
وأضاف حليم خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أتوقع تأجيل مباراة المصري والحرس وأشفق على الفريق البورسعيدي من وضعه الحالي وكم الاصابات الكبيرة بفيروس كورونا".
وطالب حليم في نهاية تصريحاته بضرورة اقامة دوري من موسم جديد والغاء الموسم الحالي
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