شكرا لقرائتكم مدرب حرس الحدود: أتوقع تأجيل مباراة المصري ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أنه يتوقيع تأجيل مباراة ‏فريقه أمام المصري البورسعيدي، المقرر له غداً الخميس وعدول اللجنة ‏الخماسية عن قرارها بإقامة المباراة.‏

وأضاف حليم خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" أتوقع تأجيل مباراة المصري والحرس وأشفق ‏على الفريق البورسعيدي من وضعه الحالي وكم الاصابات الكبيرة ‏بفيروس كورونا".‏

وطالب حليم في نهاية تصريحاته بضرورة اقامة دوري من موسم جديد ‏والغاء الموسم الحالي