شكرا لقرائتكم اللي يعرف أبويا يتأكد أني مش قلقان.. مصطفى شوبير لحظة تركيز قبل مباراة الأهلي وانبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي وانبي



يبدو أن سيناريو الحارس التاريخي أحمد شوبير مع القلعة الحمراء يتجدد مع ابنه مصطفى الذي وقف اليوم بمباراة الأهلي ضد إنبي ولسان حاله مش ها اسيب الفرصة لأن اللى عارف حكاية أبويا يتأكد أني مش قلقان من دكة البدلاء.

وظل أحمد شوبير لسنوات الحارس الثالث للثنائي ثابت البطل واكرامي حتى حصل على الفرصة وبات حارس الأهلي الأول ومنتخب مصر بل وشارك في كأس العالم 1990وقتها.

يلتقي فريق الأهلي نظيره نادى إنبي ، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وعادت منافسات الدوري المصري من جديد، بعد فترة توقف طويلة لعدة أشهر، وتحديدًا منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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الأهلي ضد انبي

