شكرا لقرائتكم قمصان: أداء الأهلي كان متوقعًا بعد فترة التوقف وسيعود لفرمته مع المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن ‏سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء ‏اليوم على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الـ15 في بطولة الدوري الممتاز، ‏ وقال قمصان إن الأهلي حقق العديد من المكاسب في المباراة، أهمها الحصول على النقاط الثلاث‏ بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عودة حمدي فتحي لاعب ‏الوسط بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.‏ وأكد المدرب المساعد أن رينيه فايلر، المدير الفني، كانت تعليماته واضحة بضرورة ‏الضغط واللعب السريع، في ظل التكتل الدفاعي لفريق إنبي من بداية المباراة، وهو ما أكده ‏المدير الفني أكثر من مرة. وأشار قمصان إلى أن أداء الفريق كان متوقعًا بعد استئناف مسابقة الدوري عقب فترة التوقف الطويلة، مؤكدًا أنه بمرور الوقت سوف يعود الفريق إلى أدائه المعهود بعد اكتساب «فورمة ‏المباريات» من جديد.‏ وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن فايلر دائمًا ما يطالب اللاعبين بتسجيل أكثر من هدف ‏خلال المباريات الرسمية، وظهور بعض اللاعبين ومنهم حمدي فتحي دفعة قوية للفريق قبل ‏مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي إفريقيا.

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