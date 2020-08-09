شكرا لقرائتكم هاني زادة: يتبقى 3 خطوات للزمالك من أجل التقدم بشكوى نادي القرن ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة تبحث ‏جميع الحيثيات في ملف نادي القرن الأفريقي.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" نسنتعين بمحاميين أجانب من أجل سد جميع ثغرات ‏القضية، ولقربهم من المحكمة الدولية وخبراتهم الطويلة".‏

وأتم:" هناك 3 خطوات تتبقى من أجل تقديم ملف نادي القرن للمحكمة ‏الرياضية ومرور الشكوى على الاتحاديين المصري والأفريقي".‏