شكرا لقرائتكم المصري: لن نلعب مباراة الحرس وكل ما يحث لمصلحة نادى واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أنه يرفض خوض مباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الإثنين ببطولة الدوري.
وقال حسن عمار، في تصريحات عبر قناة الزمالك:"القرار نهائي لن نخوض مواجهة الغد والمعسكر تم إنهائه وعزل اللاعبين المصابين من الأساس".
وأكمل :"كل ما يحدث من أجل مصلحة نادي واحد فقط على حساب مصالح باقي الأندية في بطولة الدوري وو لعبنا مباراة الغد سنلعب اللقاء بالمصابين بفيرس كورونا".
وكان المصري قد أعلن اليوم عن إصابة 16 فرد داخل الفريق بفيرس كورونا.
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