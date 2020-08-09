شكرا لقرائتكم شبانة: بيراميدز يكثف مفاوضاته مع الأهلى لضم ناصر ماهر بداية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع "، أن مسئولو نادى بيراميدز، قد دخلوا فى مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى لشراء ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار لسموحة بداية من الموسم المقبل.

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على اليوم السابع، أن إدارة نادى بيراميدز ترغب فى شراء اللاعب نهائيًا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الأهلى لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى مركزه حاليا داخل القائمة الحمراء.

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أضاف شبانه فى لايف مع شبانه على صفحات اليوم السابع أن مسئولى نادى بيراميدز ينتظرون رد الأهلى المبدئى قبل التقدم بعرض رسمى لشراء ناصر ماهر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم