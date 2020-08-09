شكرا لقرائتكم فايلر: لا نفكر في الغائبين.. الأهلي بمن حضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته باستئناف بطولة الدوري العام، مؤكداً أن الفريق الاحمر اجتاز عقبة انبي الذي يعتمد اكثر علي الجانب الدفاعي، وقال فايلر عقب اللقاء: "نجحنا في تسهيل المباراة علي انفسنا بعد احراز الهدف الأول، مُتابعاً: تغيير حمدي فتحي كان مهم ومشاركته كانت ضرورية، وأضاف فايلر انه لا يفكر في اللاعبين الغائبين سواء رمضان صبحي او حسين الشحات او كهربا معلقاً: دائما ما افكر في اللاعبين المُتاحين ولا افكر في اللاعبين الغير متاحين بالنسبة لي".

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.