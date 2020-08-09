شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. فرقة كمامات وبس على دكة الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطف بدلاء الأهلى على دكة الاحتياطيين، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، فى مباراتهم أمام

إنبى.

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كان مسئولو النادي الأهلي قد عينوا موظف لتطهير غرف الملابس في ملاعب المباريات التي سيخوض الفريق الأحمر مبارياته عليها والبدايه كانت كانت باستاد القاهرة الذي يستضيف مباريات انبي اليوم.

كما يقوم المسئول بتطهير اتوبيس تنقل اللاعبين وكذلك غرف الفندق الذي يعسكر فيها الفريق.

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2